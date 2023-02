Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Berichte bestätigt, wonach die zuständige Jury am Dienstag entschieden hat, das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformationen in Halle (Sachsen-Anhalt) anzusiedeln - und darauf enttäuscht, aber auch hoffnungsfroh reagiert. "Die Jury hat sich für Halle entschieden", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



"Als Landesvater bin ich enttäuscht darüber, da die Landesbewerbungen aus Jena und Eisenach starke Elemente hatten. Aber ich respektiere die Entscheidung", sagte Ramelow. "Außerdem wird die Metropolregion Halle-Jena-Leipzig so weiter gestärkt. Der ganze mitteldeutsche Raum hat damit eine gute Perspektive."

