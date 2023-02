Share: Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, sagte am Dienstag, dass die Fed seiner Meinung nach noch nicht am Ende sei, "aber wahrscheinlich kurz davor", so Harker in seinen vorbereiteten Ausführungen auf einer Veranstaltung in Philadelphia. "Ich erwarte, dass der Leitzins irgendwann in diesem Jahr so restriktiv sein wird, dass wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...