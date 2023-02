Der in Oslo ansässige und europaweit tätige Anbieter von Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte Otovo ist vom Handel an der "Euronext Growth Oslo" auf die Hauptliste der Osloer Börse (OSE) aufgestiegen. Die Notierung folgt für Otovo auf ein Jahr der raschen Expansion und des Wachstums. Denn im für den europäischen Solarmarkt rekordverdächtigen Jahr 2022 trat das Unternehmen in sechs neue Märkte ein. Diese umfassen zusammen einen adressierbaren Markt von 1,5 Millionen Solaranlagen für Privathaushalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...