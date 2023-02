Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst leicht abwärts. Die US-Inflationsdaten vom Vortag wirkten immer noch nach, heisst es einstimmig im Handel.Zürich - Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst leicht abwärts. Die US-Inflationsdaten vom Vortag wirkten immer noch nach, heisst es einstimmig im Handel. Anleger tun sich auch weiterhin schwer, diese zu interpretieren. Am Vortag war die Teuerungsrate weniger stark als erhofft gesunken. Auch die US-Notenbanker Patrick Harker aus Philadelphie und Thomas Barkin aus Richmond...

Den vollständigen Artikel lesen ...