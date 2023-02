Die Zurich Invest AG plant, den Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz im November 2023 an die Börse zu bringen.Zürich - Die Zurich Invest AG plant, den Immobilienfonds ZIF Immobilien Direkt Schweiz im November 2023 an die Börse zu bringen. Die Zurich Invest AG (ZIAG) plant die Kotierung des ZIF Immobilien Direkt Schweiz an der SIX Swiss Exchange im November 2023 in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Die Fondsleitung wird über die Genehmigung des Kotierungsgesuchs zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

