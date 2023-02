PV-Modulhersteller Emmvee mit Sitz in Indien will bis 2024 eine Solarzellenproduktionskapazität von 1,5 Gigawatt aufbauen. Das Fraunhofer ISE soll die Auswahl des Equipments technisch und wissenschaftlich unterstützen. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE unterstützt den indischen Photovoltaik-Hersteller Emmvee Group beim Bau einer geplanten Solarzellen-Produktionsanlage in der Nähe von Bangalore. Ziel der Zusammenarbeit ist der Aufbau einer integrierten Produktion für Mono-PERC-Zellen ...

