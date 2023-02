Am wenigsten eingebrochen wurde gemäss einer Statistik des Versicherers Axa in Betrieben in den beiden Appenzell sowie in Uri, Schwyz und Obwalden.Winterthur - In den Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg gibt es schweizweit am meisten Einbrüche in Firmen. Dies zeigt eine Statistik des Versicherers Axa für die letzten 15 Jahre. Dahinter folgen Solothurn, Jura und Basel-Stadt. Am wenigsten eingebrochen wurde in den beiden Appenzell sowie in Uri, Schwyz und Obwalden. Bern, Baselland und Luzern liegen etwa im Durchschnitt, wie die Axa am Mittwoch...

