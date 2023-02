Finanzielle Unabhängigkeit erreichen und mit 40 in Rente gehen, das ist das Ziel von immer mehr Millennials, also der Jahrtausender-Generation. Was erst einmal utopisch klingt, soll mit der FIRE-Bewegung aber möglich sein.Von Carsten Peter Die FIRE-Bewegung ist ein Trend aus den USA, der mittlerweile vermehrt auch nach Europa schwappt. Ziel der Bewegung ist der frühstmögliche Eintritt in die Rente, spätestens mit 40 Jahren wollen FIRE-Anhänger in den Ruhestand gehen und finanziell unabhängig leben (FIRE: Financial Independence, Retire Early; zu deutsch: finanzielle Unabhängigkeit, frühe Rente).Die meisten dieser "Frührentner" sind Millennials, die das Bedürfnis nach finanzieller Unabhängigkeit haben. Anders als ihre Eltern und Großeltern wollen sie nicht den klassischen Karriereweg gehen und sich erst im Alter auf ihrem Gesparten ausruhen, sondern sich schon früh aus dem Arbeitsalltag verabschieden. Doch was erstmal etwas träumerisch klingt, kommt nur durch eiserne Disziplin. Denn ohne Sparen und kluge Geldanlage wird aus dem frühen Ruhestand nichts.Wie funktioniert FIRE?Der Weg hin zur finanziellen Freiheit erweist sich häufig als steinig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...