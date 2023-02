Die Anpassungen der Energiesteuern, die das Niederländische Kabinett in dem Jahr 2025 vornehmen will, bedeuten das Aus für den beheizten Waldbeerenanbau unter Glas in dem Land. Das sagt der Direktor der Niederländischen Organisation der Obstbauern (NFO) und Erzeuger, René Simons. Ihm zufolge werden die Gaspreise so stark steigen, dass das Heizen nicht mehr bezahlbar sein...

Den vollständigen Artikel lesen ...