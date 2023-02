"Das Beispiel Kanada zeigt auf abschreckende Weise, was passiert, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen für neue Gentechniken aufgeweicht werden: Der Ökolandbau gerät dann in massive Schwierigkeiten, weil die Bio-Landwirt*innen eines ihrer Grundprinzipien - gentechnikfreies Arbeiten - nicht mehr gewährleisten können. In Europa darf es so weit gar nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...