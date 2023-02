Um den Preisanstieg auf dem heimischen Markt zu bekämpfen, setzt Marokko die Importe bestimmter Gemüsearten aus. Lokalen Medien zufolge hat Marokko der Exportkontrollbehörde für landwirtschaftliche Erzeugnisse (Fodox) die Ausfuhr von Tomaten, Zwiebeln und Kartoffeln in westafrikanische Länder verboten. Das Verbot trat am 9. Februar in Kraft. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...