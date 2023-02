Seit 2020 wird in der Schweiz schrittweise das elektronische Patientendossier (EPD) eingeführt. Was die Einfachheit der Eröffnung anbelangt, hinkt die Praxis leider noch stark.Bern - Schaut man sich an, wie heute oft noch im Gesundheitswesen kommuniziert wird, wird die Notwendigkeit einer sicheren, digitalen Lösung offenkundig. Doch statt des Elektronischen Patientendossiers werden auch im Jahr 2023 nicht selten Papier, Fax oder gar WhatsApp für den Austausch medizinischer Daten genutzt. Liegt es daran, dass das EPD zu kompliziert und zu wenig nah am Bedürfnis ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...