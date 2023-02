Im rheinland-pfälzischen Lahr hat Abo Wind ein weiteres Hybridprojekt, bestehend aus einer Photovoltaik-Anlage und einem Batteriespeicher, ans Netz gebracht. Das Projekt hatte bereits in der ersten Innovations-Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur im Herbst 2020 einen Zuschlag erhalten. Die Leistung der Photovoltaik-Anlage des Hybridprojektes in Lahr beträgt 4,27 Megawatt (MW) und die des Batteriespeichers 1,5 Megawatt bei 2,2 Megawattstunden Speicherkapazität. Das Hybridprojekt ist in unmittelbarer ...

