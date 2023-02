Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,34 Prozent hinzu auf 11'310,71 Punkte.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt spielt die Berichtssaison mit den Zahlen von Schwergewicht Nestlé am Donnerstag eine entscheidende Rolle. Auch insgesamt sei die bessere Berichtssaison derzeit eine treibende Kraft an den Märkten. «Gleichzeitig werden langsam, aber sicher, die bisher bremsenden Rezessionssorgen komplett ausgepreist», heisst es in einem Kommentar.

