Gemeinsam wollen die Firmen in Wohnungsbauprojekte in Grossbritannien investieren.Zürich - Swiss Finance & Property (SFP) hat ein Joint-Venture mit der britischen Tochter des Immobilienunternehmens Redevco gegründet. Gemeinsam wollen die Firmen in Wohnungsbauprojekte in Grossbritannien investieren. Dabei werde das von SFP gegründete Anlagevehikel 90 Prozent des Eigenkapitals beschaffen und Redevco erhält einen Anteil von 10 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag...

