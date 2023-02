Während sich die Anleger an den Finanzmärkten noch Sorgen um die Inflation und höhere Zinsen machen, scheint der Optimismus an den Kryptowährungsmärkten definitiv zurückgekehrt.Zürich - Der Kurs des Bitcoin steigt seit Jahresbeginn kontinuierlich an. Am Donnerstag kletterte die Kryptowährung auf den höchsten Stand seit dem vergangenen August. Seit den Tiefstständen Ende letzten Jahres ist die «Krypto-Leitwährung» damit um fast 60 Prozent gestiegen. Während sich die Anleger an den Finanzmärkten noch Sorgen um die Inflation und höhere Zinsen machen...

