In 30 Jahren hat sich Solarwatt von einem Dresdner Greentech-Startup zu einem der Photovoltaik-Marktführer in Europa entwickelt. Im Jahr 2025 will das Unternehmen eine Milliarde Euro Umsatz erreichen. Solarwatt feiert das 30-jährige Firmenjubiläum: Vor genau drei Jahrzehnten unterzeichneten die Gründer den Gesellschaftervertrag und starteten die manuelle Fertigung von Photovoltaik-Modulen. Heute arbeiten europaweit mehr als 800 Personen für das Dresdner Unternehmen, das in 2025 einen Umsatz von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...