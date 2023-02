Das Euro/Franken-Paar setzt seine Seitwärtsbewegung fort und präsentiert sich bei einem Stand von 0,9871 kaum verändert.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start um 1,07 US-Dollar gependelt. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0706 Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar setzt unterdessen seine Seitwärtsbewegung fort und präsentiert sich bei einem Stand von 0,9871 kaum verändert. Auch der US-Dollar hat sich zum Franken zuletzt kaum von der Stelle...

