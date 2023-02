Der Dow Jones Industrial sackt im frühen Handel um 1,14 Prozent auf 33 738,17 Punkte ab.New York - Die US-Börsen zollen am Donnerstag aktuellen Wirtschaftsdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft Tribut. Im Fokus stand vor allem die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene in den USA im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet. Anleger lässt dies befürchten, dass die US-Notenbank Fed beim Kampf gegen die Inflation unter Druck bleibt.

