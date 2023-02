Die Vertreter von ASOEX in Europa nahmen an der Fruit Logistica in Berlin teil und trafen sich mit Händlern, Importeuren und internationalen Organisationen, die mit dem Sektor verbunden sind. Darüber hinaus besuchten sie die Einrichtungen des Rotterdamer Hafens. Der Besuch des Geländes schloss eine Besichtigung des Food Hub des Hafens ein. Foto © ASOEX Für ASOEX war...

Den vollständigen Artikel lesen ...