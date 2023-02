Die Auberginen-Saison begann am Mittwochmorgen bei der belgischen Genossenschaft BelOrta mit dem Verkauf der ersten Auberginen des Jahres 2023. Wie in dem letzten Jahr wurden sie von dem BelOrta-Erzeuger Jurgen Franco (Topa) aus Jabbeke geliefert. Foto Jurgen und Warre Franco (Topa) mit den ersten Auberginen des Jahres 2023. Foto © BelOrta In dem Jahr 2022 wurden bei BelOrta rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...