In der EU dominiert Spanien den Kaki-Markt mit 90 % der Importe der EU-Länder aus Spanien. In dem Kalenderjahr 2021 importierten alle EU-Länder zusammen (einschließlich der für den Reexport bestimmten Ware) 153.000 Tonnen Kakis. Das war deutlich weniger als in den beiden Vorjahren. Damals waren es mehr als 180.000 Tonnen. Quelle: Fruit and Vegetable Facts Der...

