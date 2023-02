Ahold Delhaize, einer der weltweit größten Lebensmitteleinzelhandels-konzerne und führend in den Bereichen Supermärkte und Onlinehandel, meldet für das vierte Quartal (Q4) einen Konzernumsatz von 23,4 Milliarden EUR, ein Plus von 8,1 % in dem Q4 und 6,9 % in dem Jahr 2022 bei konstanten Wechselkursen sowie ein Plus von 15,9 % in dem Q4 und 15,1 % in dem Jahr 2022 bei...

