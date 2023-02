Die Lincoln National Corporation (ISIN: US5341871094, NYSE: LNC) schüttet am 1. Mai 2023 eine Quartalsdividende von 45 US-Cents an ihre Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 10. April 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,80 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 34,76 US-Dollar (Stand: 16. Februar 2023) einer Dividendenrendite von ...

