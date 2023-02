Der Photovoltaik-Projektierer Wircon mit Sitz in Mannheim will sich künftig auf den Rhein-Neckar-Raum konzentrieren und hat daher das Australien-Geschäft verkauft. Das Mannheimer Photovoltaik-Unternehmen Wircon GmbH verkauft mit der Wirsol Energy sein Australien-Geschäft an das malaysische Unternehmen Gentari. Der Verkauf ging laut Unternehmen am 14. Februar 2023 über die Bühne. "Der Verkauf unseres Australien-Geschäfts ist eine wesentliche Konsequenz der strategischen Neuausrichtung der Wircon ...

