Die Swissgold NFTs sind verfügbar mit Goldbarren von 1 Gramm bis zu 400 Unzen (ca. 12.4 kg). Jeder NFT trägt eine eindeutige Kennzeichnung sowie die Seriennummer des unterlegten Goldbarrens.Zug - Die in Zug domizilierte Swissgold Crypto AG hat die ersten, mit Goldbarren unterlegten Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, aus der Schweiz lanciert. Die Token repräsentieren das Eigentum an unterlegten physischen Goldbarren, die in zwei Hochsicherheitslagern in der Schweiz bei philoro, einem der grössten Goldhändler Europas, gelagert werden. Jeder Tokeninhaber hat jederzeit das Recht...

