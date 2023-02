Für die Zementproduktion sind Temperaturen von 1.500 °C notwendig. Der Betonhersteller Cemex will die Solartechnologie des Schweizer Unternehmens Synhelion einsetzen, um diese Temperatur mit konzentrierter Sonnenstrahlung zu erreichen. Das U.S. Department of Energy hat 3,2 Millionen US-Dollar für das gemeinsame Projekt "Solar MEAD" von Cemex, Sandia National Laboratories und Synhelion bewilligt, dass die Dekarbonisierung der Zementproduktion zum Ziel hat. Dabei geht es um die Zementherstellung durch ...

