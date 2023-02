Die Investition der Risikokapitalabteilung von SDF in Dronamics ist ein Schritt zur Gründung eines in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Joint Ventures.London - Dronamics, die weltweit erste Frachtdrohnen-Fluggesellschaft mit einer Lizenz für den Betrieb in Europa, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem Weg zu seiner bevorstehenden Serie-A-Runde insgesamt 40 Millionen US-Dollar an Pre-Series-A-Finanzierung von Risikokapitalfonds und Angel-Investoren aus 12 Ländern erhalten hat. Dieser Betrag umfasst Gelder von Founders Factory...

