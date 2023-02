Oder doch nicht? Diese Woche stellen wir uns der Frage, ob der Bär jetzt das Parkett regiert. Waren Sie schon mal in Berlin? Wenn Sie mich fragen, dann ist die Hauptstadt jederzeit und allemal eine Reise wert, nicht nur als obligatorische Klassenfahrt in der 10. Klasse. Und glauben Sie bloß nicht alles, was die Medien über die Hauptstadt so schreiben. Berlin ist eigentlich ganz okay, so im Großen und Ganzen, und wer sich zu einer Reise - oder gar einer Verlagerung des Lebensmittelpunkts - in die Metropole an der Spree entscheidet, findet meistens, was zuvor erwartet wurde. Das Tollste an Berlin ist aber, zumindest nach Meinung meiner Kinder, der Bär, den die Stadt im Wappen (und auf der Fahne) trägt. Der bringt uns thematisch dann auch zum eigentlichen Hauptteil dieses Editorials, nämlich zu den Märkten - und der Frage, ob besagter Bär in absehbarer Zeit aufs Parkett zurückkehren könnte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...