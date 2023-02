Die New Yorker Börsen knüpfen am Freitag mit Verlusten an den schwachen Vortag an.New York - Die New Yorker Börsen knüpfen am Freitag mit Verlusten an den schwachen Vortag an. Die Zinssorgen sind wieder zurück auf der Agenda, und dies belastete vor allem die Technologiebranche, weil die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich darauf noch sensibler reagieren. Der Nasdaq 100 sackte zuletzt um 1,01 Prozent auf 12 316,67 Zähler ab. Er rutschte damit in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...