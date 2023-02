Am 12. Februar hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine Trading-Chance mit BayWa ISIN: DE0005194062 hingewiesen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Wir sehen beim Energie-, Agrar- und Baukonzern eine Trading-Chance. Die Aktie hat vom Jahreshoch 2022 rund 15 Prozent korrigiert und zeigt seit einigen Tagen einen kleinen Aufwärtstrend. Sollte der Bereich um 44,00 Euro überwunden werden, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...