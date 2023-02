Leverkusen - Zum Abschluss des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 bei Bayer Leverkusen mit 3:2 gewonnen. Dabei ging es munter hin und her: Anthony Caci schoss Mainz in der 26. Minute in Führung, Nadiem Amiri gleich für Leverkusen sechs Minuten später aus (32. Minute), Mainz' Leandro Barreiro brachte in der Nachspielzeit die erneute Führung für die Gäste (45.+4 Minute).



Leverkusens Patrik Schick besorgte im zweiten Durchgang den erneuten Ausgleich (58. Minute), bevor dann in der spektakulären Schlussphase die Entscheidung fiel. Amine Adli wurde in der 81. vom Platz gestellt, Marcus Ingvartsen verwandelte den folgenden Strafstoß und die Entscheidung (82. Minute).

