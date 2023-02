Share: Die Bank of Canada (BoC) scheint bereit zu sein, den Leitzins weiter anzuheben. In diesem Fall könnte der Loonie aufwerten, wenn auch nur moderat, berichten die Volkswirte der Commerzbank. Wird die BoC zurückrudern müssen? "Nachdem die Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag deutlich positiv überrascht haben, stellt sich zunehmend die Frage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...