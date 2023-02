Ghostine ist seit 2014 CEO des Genfer Aromen- und Riechstoff-Herstellers Firmenich. Wann er genau den Posten bei Sandoz übernimmt, ist noch offen.Basel - Der Basler Pharmakonzern Novartis hat einen Präsidenten für seine Generika-Tochter Sandoz bestimmt. Diese soll bekanntlich noch in diesem Jahr vom Konzern abgespalten und separat an die Börse gebracht werden. Neuer Sandoz-Präsident wird laut Mitteilung vom Montag Gilbert Ghostine, seit 2014 CEO des Genfer Aromen- und Riechstoff-Herstellers Firmenich mit Sitz in Genf. Wann er genau den...

