Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Handel freundlich. Händler erwarten allerdings ein ruhiges Geschäft.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Handel freundlich. Händler erwarten allerdings ein ruhiges Geschäft. Da in den USA wegen eines Feiertages (President's Day) die Börsen geschlossen sind und Impulse von der Wall Street damit fehlen, dürften sich Umsätze und Aktivitäten in Grenzen halten. Daher könnten auch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen werden.

