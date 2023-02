US-Präsident Joe Biden ist am Montag zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Das berichten mehrere ukrainische Medien.Kiew / Washington - US-Präsident Joe Biden ist am Montag zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Das berichten mehrere ukrainische Medien. Bereits zuvor hatte es Gerüchte über hochrangigen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion gegeben. (mc/ps) Folgt mehr…

