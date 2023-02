Die europäischen Aktienmärkte sind am Rosenmontag ohne wegweisende Impulse in die neue Woche gestartet.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte sind am Rosenmontag ohne wegweisende Impulse in die neue Woche gestartet. Nach einem durchwachsenen Morgen hielten sich die Indizes zuletzt nah an ihrer Freitagsniveaus. Angesichts eines Feiertags in den USA fehlen Vorgaben von der Wall Street. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 4275,59 Punkten nahezu unverändert. Im Mittelpunkt blieben die...

Den vollständigen Artikel lesen ...