Nürnberg - Nach der Freistellung von Markus Weinzierl als Cheftrainer des 1. FC Nürnberg übernimmt Sportvorstand Dieter Hecking den Posten interimsweise bis zum Saisonende. Aus der U23 rückt Cristian Fiél als neuer Co-Trainer hoch, teilte der Zweitligist am Montag mit.



Der 42-Jährige trainiert seit Juli 2021 die U23 des Clubs in der Regionalliga Bayern, dessen Betreuung fortan der bisherige Co-Trainer Vincent Novak übernimmt. Hecking behält seine Position als Sportvorstand bei - künftig hat er also eine Doppelfunktion im Verein. Die Entscheidung zu diesem Schritt verteidigte der neue Trainer am Montag bei seiner Vorstellung: Ein "Weiter so" hätte niemandem geholfen. Das Team habe zuletzt "mutlos" agiert.



"Ich traue der Mannschaft mehr zu, gerade im fußballerischen Bereich", so Hecking. "Das gilt es schnellstmöglich abzurufen."

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!