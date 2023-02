Neue Studien haben ergeben, dass IT-Führungskräfte mehrere Cloud-Anbieter nutzen, um von geringeren Kosten und mehr Kontrolle über ihre Daten zu profitieren.Zürich - Laut einer Studie von 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, die von Oracle Cloud Infrastructure in Auftrag gegeben wurde, ist Multicloud die neue Realität im Bereich Unternehmenstechnologie. Die Studie sammelte Informationen von 1.500 Befragten in Unternehmen (Organisationen mit mehr als 1.000 Vollzeitmitarbeitenden in Nordamerika oder mehr als 500 in anderen Regionen)...

Den vollständigen Artikel lesen ...