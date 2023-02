Die Energiegenossenschaft ÜZ Mainfranken will mit einem innovatioven Speicher Grünstrom aus der Region speichern und die Netze entlasten. Die Energiegenossenschaft ÜZ Mainfranken will einen innovativen Großspeicher für grünen Strom bauen. Das Vorhaben soll an einem Umspannwerk im Ort Brünnstadt zur Realisierung kommen. Das teilten die Energiegenossen aus Lülsfeld im Landkreis Schweinfurt mit. Hintergrund ist, dass Energiegenossenschaft ÜZ 125.000 Menschen in der Region Main-Steigerwald mit Strom ...

