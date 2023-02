Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat sich der Dax kaum bewegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.478 Punkten berechnet, ein hauchdünnes Minus von 0,03 Prozent zum Freitagsschluss.



Den Händlern fehlten die Vorgaben aus den USA, dort waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Bei den Einzelwerten gab es aber doch gewisse Trends: Industrie- und Chemiewerte wie BASF, Covestro und Linde legten bis kurz vor Handelsende um die ein Prozent und mehr zu, Deutsche Bank und die Flugzeugbauer MTU und Airbus gaben um die zwei Prozent nach. Trotz US-Feiertages wurde Gold weiter gehandelt, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.843 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent), das entspricht einem Preis von 55,45 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 83,13 US-Dollar, das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0688 US-Dollar (-0,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9357 Euro zu haben.

