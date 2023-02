Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag unter dem Strich kaum bewegt. Die Aktivitäten hielten sich laut Händlern auch in Grenzen, weil die New Yorker Börse wegen eines Feiertags geschlossen blieb.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag unter dem Strich kaum bewegt. Die Aktivitäten hielten sich laut Händlern auch in Grenzen, weil die New Yorker Börse wegen des Feiertags President's Day geschlossen blieb und somit wichtige Impulse fehlten. Zudem waren Unternehmensergebnisse und wichtige Konjunkturdaten Mangelware. Als nächster wichtiger Fixpunkt für die Finanzmärkte gilt die...

Den vollständigen Artikel lesen ...