In Deutschland wurden in 2022 fast 1,1 Millionen Tonnen Äpfel geerntet - ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit immerhin 186.880 Tonnen Äpfeln stammten mehr als 17 Prozent aus ökologischem Anbau - kurz gesagt: rund jeder sechste heimische Apfel war ein Bio-Apfel. Bildquelle: Shutterstock.com Dass bei Äpfeln hierzulande der ökologische...

Den vollständigen Artikel lesen ...