"Seit gut zwei Wochen suchen die Märkte nach neuer Orientierung. Wie Schnee in der ersten Frühlingssonne schmolzen die Kursgewinne vor allem am Rentenmarkt."Zürich - Zum Jahreswechsel noch hatte sich eine breite Mehrheit an Marktteilnehmern darauf verständigt, dass der Beginn dieses Jahres ein sehr schwieriger werden würde. Schwer würde, so der Konsensus, die sich abzeichnende Rezession in den USA und Europa, in Verbindung mit dem entsprechenden Gewinnrückgang, weiter die Aktienpreise belasten, während anhaltend hohe Inflationszahlen die Zentralbanken...

