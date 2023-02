"Langfristig ist das aktuelle System zum Scheitern verurteilt", sagt Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin des Spitaldachverbands H+.Bern - Das Schweizer Gesundheitssystem ist laut der Direktorin des Spitaldachverbands H+ an seine Grenzen gestossen. «Langfristig ist das aktuelle System zum Scheitern verurteilt», sagte Anne-Geneviève Bütikofer. «Die Frage, die man sich stellen muss, ist, ob die derzeitige Finanzierung noch 20 oder 30 Jahre lang aufrechterhalten werden kann, und die Antwort lautet nein», so Bütikofer in einem am...

