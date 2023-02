Alle notwendigen Informationen sind in der Bank bereits vorhanden. Jetzt heisst es: Anreichern, verknüpfen, auswerten.Data-driven Banking ist der kürzeste Weg zu überdurchschnittlichen Kundenerlebnissen und praktikablem Everyday Banking. Auch Schweizer Banken finden in datengetriebenen Ansätzen die Antwort auf ihre dringendsten Fragen. Wie Data-driven Banking funktioniert, wie es hilft, warum es so erfolgversprechend ist und wie es um die Umsetzung in der Schweiz steht. Data-driven Banking liefert eine Antwort...

