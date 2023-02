Anthony Bailly, Vincent Imeneuraët (Rothschild & Co): Marktbericht Februar

13.02.2023 -

Marktentwicklung im Berichtsmonat

Auch wenn das Jahr 2022 im Zeichen einer historischen globalen geldpolitischen Straffung stand und für die Finanzmärkte schwierig war, wurde der Jahresauftakt 2023 von Euphorie und Hoffnung auf ein Ende dieser Entwicklung geprägt. Beflügelt durch den Rückgang der Inflation, die erneute Öffnung Chinas und die weniger akute Energiekrise in Europa starteten die Märkte mit unerwartetem Enthusiasmus in das Jahr 2023 - der MSCI World und der S&P 500 legten jeweils 7,1% und 6,3% bei Wiederanlage der Dividenden zu, während die Eurozone mit Abstand am besten abschnitt: der Eurostoxx verzeichnete ein Plus von 9,3%(1). In den USA sorgte das Wachstum im 4. Quartal 2022 mit einem Anstieg des BIP um 2,9% gegenüber dem Vorquartal und prognostizierten 2,6%(2) für eine positive Überraschung, und der Arbeitsmarkt zeigte sich erstaunlich widerstandsfähig (stabile Arbeitslosenquote von 3,5% und 223.000 neue Stellen im Dezember).

Trotzdem signalisieren mehrere Indikatoren eine Verlangsamung der US- Wirtschaft: Während der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes im Monatsverlauf nur von 49,0 auf 48,4 Zähler sank(3), brach der ISM-Index des Dienstleistungssektors im Januar von 56,5 auf 49,6 Punkte drastisch ein. Ein derartiger Rückgang war nicht erwartet worden (Prognose: 55,0 Zähler). Ansonsten stand der Immobiliensektor bedingt durch die Zinserhöhungen weiter unter Druck, wie der Rückgang der Zahl der Baubeginne um 1,4% im Januar zeigt. Die Kerninflation schwächte sich weiter von 6,0% auf 5,7%(4) ab. Genauso ermutigend war die Verlangsamung des Lohnwachstums von annualisierten 5,1% auf 4,6%(5).

Die Konsenserwartungen rechneten praktisch einhellig mit der bevorstehenden Zinserhöhung um 25 Basispunkte (bp) durch die US- Notenbank, die auf der Fed-Sitzung am 1. Februar erfolgte. In der Eurozone blieb das BIP-Wachstum robust, fiel jedoch schwächer aus als in den Vereinigten Staaten (44. Quartal 2022: +0,1%). Der anhaltende Rückgang der Gaspreise, die erneute Öffnung Chinas, von dem die Eurozone im, hohem Maße abhängig ist, und die Aufwärtsdynamik der Frühindikatoren (der PMI Composite steht bei 50,3 Punkten und überrascht mit seinem Anstieg im dritten Monat in Folge positiv(6)) schüren die Hoffnung der Anleger auf eine sanfte Landung der Wirtschaft, zumal eine Rezession seit mehreren Monaten unumgänglich schien. Trotz einer Kerninflation, die von 5,0% im Vormonat auf 5,2% gestiegen war(5), verbesserte sich das Verbrauchervertrauen in der Eurozone von -22,2 auf -20,9 Punkte(7).

Die Zinserhöhung der EZB um 50 bp erfolgte am 2. Februar und entsprach den Markterwartungen. In China signalisierten die makroökonomischen Daten eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Konjunktur, wobei die Effekte der erneuten Öffnung der Wirtschaft noch ausstehen: Im 4. Quartal blieb das BIP stabil, obwohl der Konsens von einer Verlangsamung ausgegangen war, während der Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Dezember weniger stark ausfiel als ursprünglich erwartet worden war (-1,8% im gleitenden Jahresvergleich, erwartet: -8,6%)(8). Angebotsseitig stieg die Industrieproduktion um 1,3% Year over Year (YoY) entgegen den Prognosen von 0,2%(8).ts Die Renditen spiegelten die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik wieder: So gaben die 10-jährigen US-Staatsanleihen um 37 bp (Realrenditen: -31 bp) und 10-jährige Bundesanleihen um 28 bp nach (Realrenditen: -19 bp)(9).

Im Vorfeld der Berichtssaison für das 4. Quartal 2022 wurden die Prognosen für die Gewinne je Aktie im Monatsverlauf deutlich nach unten korrigiert (-2,4%)(10) , so dass nunmehr mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie (außer Rohstoffen) um 6,9% statt 10,2% per Ende September 2022 gerechnet wird. Der europäische Markt kam dank steigender Bewertungen gut voran - die KGVs im Eurostoxx-Index (bei Wiederanlage der Dividenden) erhöhten sich von 11,7 auf 12,9(11). Mit Blick auf die Anlagestile stieg das KGV von Wachstumswerten von 19,2 auf 21,0, während sich das KGV von Value-Titeln nur von 8,6 auf 9,1 verbesserte. Der Bewertungsaufschlag von Wachstumswerten gegenüber Value-Titeln stieg somit von 123% auf 130% - was noch immer nahe an den historischen Höchstständen liegt. Trotz der hohen Überperformance von Value- Aktien im Jahr 2022 (Differenz von +11,8 Punkten zwischen dem Eurostoxx Value- und dem Eurostoxx Croissance-Index) und dem seit langem kommentierten Paradigmenwechsel an der Zinsfront ist das Aufwärtspotenzial von Value-Titeln dank dieses Aufschlags intakt, obwohl sich die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung bemerkbar macht.

