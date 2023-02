Die Aktien der Grossbank sind am Dienstag erstmals unter die Marke von 2,60 Franken und damit auf ein neues Allzeittief gesunken.Zürich - Die Aktien der Credit Suisse sind am Dienstag an der Schweizer Börse SIX erstmals unter die Marke von 2,60 Franken und damit auf ein neues Allzeittief gesunken. Belastet werden die Titel der angeschlagenen Grossbank von neuen negativen Medienberichten. Gegen 11.40 Uhr notieren die CS-Aktien um 6,5 Prozent im Minus auf 2,592 Franken, womit sie an einer insgesamt negativen Börse klar...

Den vollständigen Artikel lesen ...