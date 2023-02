Der unabhängige Versicherungsbroker Neutrass mit Hauptsitz in Rotkreuz expandiert weiter.Rotkreuz - Der unabhängige Versicherungsbroker Neutrass mit Hauptsitz in Rotkreuz ZG expandiert weiter: Er übernimmt die Finas Broker AG in Sursee LU mit insgesamt sieben Mitarbeitenden. Dank dem Ausbau gehört Neutrass mit aktuell rund 75 Fachleuten zu den grössten inhabergeführten Versicherungsbrokern in Schweizer Besitz. «Dieser wertschöpfende Zusammenschluss ist ein Gewinn für alle Seiten.

