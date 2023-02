Warschau - US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch in Polen unterstrichen, weiter hinter der Ukraine zu stehen. "Es steht außer Zweifel: Unsere Unterstützung der Ukraine bleibt unerschütterlich", sagte Biden vor jubelnden Zuhörern.



Putin werde damit scheitern, die Ukraine zu unterwerfen und wieder ein Großreich zu errichten. Die Ukraine bleibe frei, so der US-Präsident. Der russische Präsident habe bei Kriegsbeginn vor einem Jahr gedacht, er könne das Land einfach überrollen. "Aber die Ukrainer waren zu mutig", sagte Biden.



Auch die Nato und alle demokratischen Länder stünden zusammen - anders als Putin dies erwartet habe. Am 24. Februar hatte der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine begonnen. Obwohl die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine zunächst überschaubar war, steckte der Vormarsch der Russen bereits nach wenigen Tagen fest. Nach unterschiedlichen Angaben forderte der Krieg bislang zwischen etwa 30.000 und über 60.000 zivile und militärische Todesopfer - die genaue Zahl ist unbekannt.

